Vrouw vergeet boodschappentas en vraagt haar partner om hulp. Maar dan? KLETSNAT! (video)

Boodschappen gaan doen en een tas vergeten mee te nemen, is natuurlijk best lastig.

Het overkwam ook onderstaande dame. “Wendy gaat boodschappen doen, maar ze was de tas vergeten. Nu stuurt ze mij een berichtje met de vraag of ik even de tas wil komen brengen”, horen we een mannenstem. En wat we zien? Inderdaad, een tas. Maar die zit vol water!

Kletsnat!

De man bevindt zich enkele verdiepingen boven de begane grond. Hij staat klaar om de met water gevulde boodschappentas te laten vallen. “Hier schat, de tas”, roept hij naar zijn vriendin. Laatstgenoemde staat klaar om de tas te vangen. Hoe dat eindigt? Kletsnat natuurlijk! Kijk maar…

Foto: still TikTok @rollercoasterrrrrrrr – Bron: VKMAG