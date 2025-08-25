Influencer onder vuur nadat ze kust met hond: “Dit is echt walgelijk!” (video)

De Britse realityster Vicky Pattison krijgt heel wat kritiek op een video die ze onlangs deelde. “Ik heb veel respect voor deze vrouw, maar dit is simpelweg vragen om ziektes”, klinkt het kritisch.

Vicky Pattison is een grote dierenvriend, maar één van haar meest recente video’s zorgt voor behoorlijk wat verontwaardiging. De 37-jarige televisiepersoonlijkheid – bekend van onder meer ‘Geordie Shore’ en ‘Ex on the Beach’ – is te zien in een promovideo van Butternut Box, een merk van vers hondenvoer. Tijdens een gesprek zien we hoe Vicky haar mond opent en haar hond haar daar begint te likken. Haar gesprekspartner probeert haar te stoppen, al geeft ze zelf ook toe dat ze dat soms doet.

Onhygiënisch

De beelden werden massaal bekeken, maar zorgen voor heel wat tegenwind. “Ik heb veel respect voor deze vrouw, maar dit is simpelweg vragen om ziektes. Dit had ze echt niet moeten posten”, “Ik werd hier echt misselijk van”, “Vicky, sorry, ik vind je geweldig, maar dit is echt walgelijk”, “Wat heb ik zonet gezien?!”, “Absoluut walgelijk! En degenen die dit goedpraten hebben medische hulp nodig”, en “Dit is echt zo smerig en onhygiënisch. Het is op zoveel niveaus gewoon verkeerd”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram