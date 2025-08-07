Man verstopt zich voor de politie. Maar plots gaat het FOUT! (video)

Zo… Dat was misschien toch niet de beste verstopplek!

We hopen natuurlijk van niet maar mocht je ooit moeten vluchten voor de politie, dan doe je best niet wat onderstaande man deed. Hoewel zijn plan op het eerste zicht behoorlijk goed was.

Op camerabeelden zien we enkele agenten die de buurt aan het uitkammen zijn. Dat lijkt maar moeizaam te verlopen. Maar niet veel later helpt een buurtbewoonster de politie zonder het zelf goed en wel te beseffen…

Onder de auto

De dame in kwestie is zich schijnbaar van geen kwaad bewust en vertrekt met haar wagen. Maar laat het nu net ónder haar voertuig zijn dat de voortvluchtige zich verstopt had. Hoe dat afloopt, zie je in onderstaande video.