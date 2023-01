Volgers verward door looks van TikTokster: “Ze ziet er zowel 20 als 40 uit!” (video)

Een vrouw beweert dat mensen meer dan eens compleet verward zijn en versteld staan door haar voorkomen. “Mijn volgers geloven dat ik er zowel 20 als 40 uitzie”, zo vertelt de TikTokster en onderneemster.

De eeuwige jeugd bestaat niet, maar goeie genen, daar zijn wel al een pak voorbeelden van terug te vinden. Zoals bijvoorbeeld in het geval van Sinéad, een Engelse die een juwelierszaak uitbaat in Manchester. Haar TikTok-kanaal ‘julychildjewellery’ draait dan ook niet geheel onverwacht om haar winkeltje en het is daar dat haar volgers opmerkten dat ze maar geen leeftijd kunnen plakken op Sinéad.

”20? Of toch 40?”

Eén van haar fans schreef: “Ze ziet er zowel 20 als 40 uit. Hoe kan dat?!” In een opmerking antwoordt Sinéad: “Dat is wat tien jaar aan ondernemen met je doet. Genetisch gezien zie ik er als een 18-jarige uit die nog steeds haar identiteitskaart moet tonen in cafés. Maar dan run je je eigen zaak en zie je er plots 70 uit.” Haar eigenlijke leeftijd geeft de (jonge?) onderneemster niet vrij.

Foto: TikTok