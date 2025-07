Vriend verrassen op verjaardag loopt grandioos mis: “Dit is té grappig!” (video)

Die gaat vanavond niet meer dansen op het feest…

Verjaardagsfeestjes: za-lig! Zeker als de jarige compleet verrast wordt. Al loopt zo’n verrassing natuurlijk het liefst volgens plan. In de video hieronder is dat niet helemaal gelukt. Nu ja, verrast wás hij… maar het eindigde vooral pijnlijk voor de grapjas in kwestie.

Hilariteit

Het filmpje werd al duizenden keren bekeken en zorgt voor heel wat hilariteit. “Hij had maar één taak”, “Oké, dit is té grappig als verjaardagscadeau”, en “Dit is de enige manier waarop ik verrast wil worden op mijn verjaardag”, wordt er gelachen in de reacties.

Foto: Instagram