Rik Verheye blikt terug op relatie met ex-vriendin Ella Leyers: “Het was zeer intens”

Acteur Rik Verheye praat in ‘Lotte gaat diep’ openhartig over zijn (korte) relatie met Ella Leyers. “Ik heb geen spijt van die periode”, klinkt het.

Rik Verheye was onlangs te gast bij seksuologe Lotte Vanwezemael, die in haar podcast ‘Lotte gaat diep’ diepgaande interviews doet met bekende Vlamingen. De 38-jarige de ‘Nonkels’-acteur was drie jaar geleden een half jaar samen – en zelfs even verloofd – met Ella Leyers. Maar het sprookje duurde jammer genoeg niet lang. “Zo’n liefdesbreuk is sowieso intens, en plots las ik er overal over. Maar ik ben er immuun voor geworden. Als je dat nieuws over jezelf toelaat, kan het je volledig overnemen”, vertelt hij.

Levensles

Het was wél een leerrijk avontuur, zo legt hij uit. “Ik heb geen spijt van die periode. Het was allemaal zeer intens, maar je leert ook jezelf kennen. Achteraf gezien was dat erg boeiend. Het was een levensles. De les die ik er vooral uit trek, is dat ik mezelf meer bescherm. Pas op, jezelf kunnen smijten in een relatie, vind ik ongelooflijk waardevol. Maar het heeft ook gevolgen. Het kan best gevaarlijk zijn”, klinkt het.

Rugzak

Inmiddels is de West-Vlaamse acteur zo’n twee jaar gelukkig met zijn nieuwe vriendin Manon. “Met Manon gaat het heel goed. Het voordeel van al die ervaringen in de liefde, is dat je beter weet wat je wilt in het leven. Maar je neemt wel een rugzak mee”, besluit hij.

Foto: Instagram