Dochter van Wesley Sonck poseert in doorschijnende jurk: “Wat een klassevrouw!” (foto)

Amy Sonck, de dochter van ex-voetballer Wesley Sonck, oogst heel wat lof met een zomerse foto. “Schoonheid”, klinkt het in koor in de reacties.

De 25-jarige blondine vertoeft momenteel in zuiderse sferen. Ze geniet van de Spaanse zon en maakt dat duidelijk met een foto waarop ze tegen een palmboom leunt, gekleed in een elegant, licht transparant kleedje. “Aan het twijfelen over mijn terugvlucht”, knipoogt ze erbij.

Bewondering

Haar bijna 200.000 volgers – 130.000 meer dan haar bekende vader – overladen haar met complimenten. “Wow, heel mooi!”, “Girlie halloooo”, “Prachtige foto, maatje”, “Wat een klassevrouw!”, “Knappie!”, en “Schoonheid”, luidt het in de reacties.

Foto: Instagram