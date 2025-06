AUCH: Lenige dame toont even wat ze kan, maar dat gaat fout! (video)

Doorgaans zien we hoe influencers het goed doen…

Maar er zijn ook influencers die de realiteit achter hun posts tonen. Zo ook onderstaande, fitte dame.

Bij aanvang zet ze nog even de camera én zichzelf klaar om van start te gaan. Wat volgt is een sterk staaltje lenigheid. Alles lijkt ook prima te verlopen, tot…

Pijnlijke val

Aan het einde van haar stunt komt de vrouw behoorlijk onzacht in contact met de grond. “Oh God, oh God”, horen we haar tot twee keer toe zuchten. Niet geheel onbegrijpelijk, want het ziet er allemaal toch vrij pijnlijk uit. Kijk maar!