Sportieve bruid toont wat ze kan. Maar dan? WOOPS! (fails)

Het werd een dag om nooit te vergeten…

En doorgaans bedoelen mensen dan vooral het feit dat een trouwpartij iets onvergetelijks is. Maar voor onderstaande koppels werd het ook nog om een andere reden een ‘memorabel’ feest.

We zien namelijk enkele bruiden en bruidegoms die tijdens hun grote dag het beste van zichzelf geven. Maar dat lijkt niet altijd volledig goed te gaan.

Sportieve bruid

Kijk maar even naar de derde dame die rond 9 seconden de revue passeert in het filmpje. Het gaat om een wel erg lenige bruid die even wil tonen wat ze kan, maar helaas gaat het toch goed fout. En zo zijn er nog wel meer gevallen in deze heerlijke ’trouwfail’-compilatie. Veel kijkplezier!