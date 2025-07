Jamie-Lee Six post zomerse selfie: “Zo mooi, wauw!” (foto)

Jamie-Lee Six wordt overladen met complimenten na het posten van een zomerse selfie. “Prachtig lichaam”, klinkt het in koor.

Met de huidige temperaturen is het logisch om je zwemkleren boven te halen. Dat deed ook Jamie-Lee Six: ze hulde zich in een leuke zwarte bikini en maakte er een selfie van. De 27-jarige actrice en influencer deelde het resultaat op Instagram. “In de vorige post lag de spiegel nog neer, nu hangt de spiegel op”, knipoogt ze erbij.

Mooiste van het land

Haar bijna 300.000 volgers reageren vol lof. “Zo mooi, wauw!”, “Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land?”, en “Prachtig lichaam”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram