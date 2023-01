Vrouw bestelt gigantisch tapijt op Shein maar krijgt dan… DIT! (video)

Compleet sprakeloos was ze, de vrouw die een reusachtig pluizig tapijt bestelde op het shoppingplatform Shein en nadien het pak(je) bij haar thuis ontving. Het product dat ze uiteindelijk kreeg deed haar huilen en lachen tegelijkertijd.

Online kopen en verkopen zit al jaren in de lift. Nog nooit hebben mensen zoveel gekocht en verkocht via het wereldwijde web als vandaag. En dat levert soms amusante verhalen op, zoals in het geval van TikTokster ‘crackermania’. Zij bestelde via Shein een gloednieuw groot tapijt om haar slaapkamervloer wat knusser te maken. Alleen was dat buiten Shein zelf gerekend.

”Sample?”

Wanneer de postbode arriveert, merkt ze meteen op dat de omvang van het tapijt niet meteen “correct” was, om het zacht uit te drukken. Bleek dat het tapijt in kwestie echt lachwekkend en minuscuul klein was. Meer iets voor een poppenhuis dan voor een slaapkamer voor grote mensen. De 17-jarige TikTokster liet het zich echter niet aan haar hart komen en deelde haar verhaal met de rest van de wereld. “Dit zou gewoon een sample kunnen zijn”, zo grapt iemand nog in de comments.

Foto: TikTok