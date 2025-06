Hij legt zijn hand op het dartbord en vertrouwt zijn vriend volledig. Dat was een DOM plan! (fails)

En dan vragen we ons soms nog af waarom vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen…

Het is weer tijd voor een filmpje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’. En kijk, je zal ons nooit horen beweren dat je je vrienden niet moet vertrouwen. Maar je moet natuurlijk niet overdrijven.

In onderstaand tafereel zien we hoe een man zijn hand op een dartbord legt. Iets verderop? Zijn vriend met drie pijltjes. Het doel? De roos raken. Bij poging één en twee loopt het gelukkig nog goed af, maar bij de derde keer is het prijs. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…