STEVIG! Trucker valt in slaap en knalt op geparkeerde wagens (video)

Spectaculaire beelden uit Rusland waar een vrachtwagenchauffeur vroeg in de ochtend tegen geparkeerde wagens knalde. Een veiligheidscamera legde het ongelukkige voorval vast.

Het hele gebeuren speelde zich af in Orenburg, een Russische stad dicht tegen de grens met Kazachstan. Volgens lokale autoriteiten zou de trucker in kwestie in slaap zijn gevallen. Maar liefst 9 auto’s liepen daarbij schade op. Als bij wonder waren er geen mensen in de buurt. Ook de chauffeur zelf kwam er met lichte kleerscheuren van af.

”Vodka”

Al meteen laten internetgebruikers hun licht schijnen op het ongeval. “In slaap gevallen? Ik zou ook slaperig worden van een hele fles vodka binnen te kappen”, zo beweert iemand. Een andere persoon merkt op dat ook dat elektriciteitslijnen eraan moesten geloven: “Dit had héél slecht kunnen aflopen.” Ondertussen werd het filmpje al enkele tienduizenden keren bekeken.

Foto: Reddit