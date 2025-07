Zwangere Winnie uit ‘Blind getrouwd’ toont bolle buik: “Staat je goed!” (foto)

Winnie Bogaerts heeft enkele foto’s gedeeld waarop haar buikje goed te zien is. “Heel mooi!”, klinkt het in de reacties.

Winnie Bogaerts en Jonah Hulselmans leerden elkaar vijf jaar geleden kennen via ‘Blind Getrouwd’. In 2022 mocht het koppel hun eerste kindje verwelkomen, een meisje dat luistert naar de naam Lily. In april maakten ze bekend dat er een tweede spruit zit aan te komen.

Baby bump

Winnie postte op Instagram enkele kiekjes waarop ze verschillende outfits past. De 31-jarige brunette is inmiddels zeven maanden ver en haar ‘baby bump’ is dan ook al goed te zien, wat tot leuke reacties leidt van haar volgers. “Heel mooi!”, “Leuk”, en “Staat je goed!”, klinkt het onder meer.

