‘The Old Guard 2’: Charlize Theron keert terug voor een onsterfelijke Netflix-zomer

Netflix trakteert deze zomer op een stevige portie actie met ‘The Old Guard 2’, vanaf 2 juli te zien op de streamingdienst. De film wordt dit keer geregisseerd door Victoria Mahoney, die eerder meewerkte aan ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ en bekende tv-series.

Charlize Theron kruipt opnieuw in de huid van Andy (Andromache van Scythië), en ook de rest van het oude team is weer van de partij: KiKi Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts, Veronica Ngô en Chiwetel Ejiofor. Nieuw in de cast zijn Uma Thurman, in een opvallende slechterik-rol, en Henry Golding, wiens personage nog mysterieus blijft.

Nieuwe regisseur, zelfde vibe

Victoria Mahoney neemt het over van Gina Prince-Bythewood en voegt wat extra pit toe, zonder af te wijken van de stijl van de eerste film. Verwacht meer lef, meer diepgang en scènes die de eeuwige herinneringen en littekens van de onsterfelijken verder blootleggen.

Trailer zet meteen de toon

In de trailer zien we hoe Andy het opneemt tegen een nieuwe vijand genaamd Discord. Ook Quynh – lang vermist – keert terug, wat zorgt voor spanning binnen het team. Joe en Nicky zijn gelukkig nog steeds een sterk duo, zelfs na al die eeuwen samen.

Charlize Theron met meer rust én vuur

Theron, die binnenkort 50 wordt, vertelde op de première dat de opnames intens maar bijzonder waren. Ze is enorm enthousiast over de samenwerking met Uma Thurman, die ze een echte icoon noemt. “Ik sta nu rustiger in het leven, maar het vuur is er nog steeds”, zegt ze.

Meer risico’s, meer gevoel

Dit keer draait het verhaal rond een nieuwe dreiging die hun geheim dreigt te onthullen aan de buitenwereld. De inzet is hoger dan ooit, en de grens tussen onsterfelijkheid en kwetsbaarheid wordt steeds vager. Quynh keert terug met een missie, en dat belooft morele dilemma’s en innerlijke strijd.

Kortom: ‘The Old Guard 2’ is vanaf 2 juli te streamen op Netflix. Herkenbaar, maar met frisse wendingen – perfect voor een zwoele filmavond deze zomer.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube