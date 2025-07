Wendy Van Wanten geniet in bikini van het warme weer: “Wat een mooi figuur!” (foto)

Wendy Van Wanten krijgt heel wat complimenten op een zomerse foto die ze deelde. “Supercool, en gewaagd ook!”, klinkt het onder meer.

Wendy Van Wanten geniet momenteel van een deugddoende vakantie in Duitsland. Niet dat je speciaal naar daar moet afzakken voor het mooie weer, want ook daar is het tropisch warm. De 65-jarige zangeres postte op Instagram enkele kiekjes aan het zwembad, onder meer eentje waarop ze poseert in een knalgele bikini. “Goed insmeren hé”, raadt ze haar volgers aan.

Positiviteit

Die meer dan 35.000 fans reageren stuk voor stuk positief op de foto’s. “Wat een mooi figuur nog steeds!”, “Dollenberg! Ben jaloers”, en “Supercool, en gewaagd ook!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram