Truck slaat op hol en ramt doorheen huizen: “Gelukkig konden de honden ontsnappen!” (video)

In Brazilië is een truck op hol geslagen in een woonwijk. Hij ramde daarbij verschillende huizen en kwam tot stilstand doordat hij op zijn rug kantelde. Als bij wonder kwam de chauffeur in kwestie er met de schrik van af. “Dit had véél erger kunnen aflopen”, zo lieten omstaanders weten.

In het filmpje zien we hoe een kleine vrachtwagen aan hoge snelheid door een woonwijk raast, enkele woningen en voortuinen raakt, om uiteindelijk te kantelen, zijn lading te verliezen en volledig tot stilstand te komen. De camerabeelden van verschillende veiligheidscamera’s legden het hele voorval vast. Op de footage zien we ook verschillende honden die opgeschrikt worden door het aanstormende gevaarte.

”Oef, ze zijn ok”

”Oef, de honden zijn ok”, zo laat iemand onder de video weten. Meteen na de crash kwamen tientallen omstaanders hulp bieden. “Ik ben blij om zien dat er zoveel mensen toch meteen komen helpen”, zo schreef een andere persoon. Wat de precieze oorzaak was van het ongeval is niet geweten. De beelden werden onder meer gedeeld door het Braziliaanse nieuwsplatform ‘Metrópoles Oficial’.

Foto: Streamable