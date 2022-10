Dochter toont haar pikante halloweenoutfit aan haar papa: “Hij is duidelijk niet akkoord!” (video)

Saoirse Bodge Flynn is haar naam. En op TikTok deelt ze geregeld nieuwe filmpjes.

Recent pakte ze uit met onderstaande video. Daarin zien we de dame poseren in een behoorlijk pikante halloweenoutfit. “Papa geeft punten op mijn halloweenkostuum”, valt er te lezen. De vrouw stapt, verkleed als ‘sexy duivelin’, naar haar vader. “Wat vind je van mijn outfit”, vraagt ze aan de man… “Ik geef hier zelfs geen antwoord op”, reageert hij droogjes.

“Hij is duidelijk niet akkoord!”

Bij de video staat ook nog een beschrijving. “Hij is duidelijk niet akkoord”, valt er naast de beelden te lezen. Dat lijkt te kloppen, als we de verbaasde reactie van de man zien. “Hij is getraumatiseerd”, laat een kijker weten. “Ik kan dit filmpje zelfs niet aan mijn vader tonen”, gaat het verder. “Ze mag toch dragen wat ze zelf wil! Ga ervoor! Je ziet er prachtig uit in die outfit”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan!

Foto: still TikTok – Bron: The Sun