Vrouw merkt gat op in slaapkamer en ontdekt zo een VERBORGEN schuilkamer! (video)

Jennifer Little verschoof gewoon wat meubels toen ze plots een mangat ontdekte in haar slaapkamer. Die leidt naar een verborgen schuilkamer uit het Koude Oorlog-tijdperk. Haar video ging viraal op TikTok en YouTube.

Het huis van Little staat in de Amerikaanse staat Californië en dateert uit 1951. De toenmalige bewoners hadden in de loop der jaren blijkbaar een schuilkamer geïnstalleerd toen de Koude Oorlog uitbrak. In de schuilkamer zijn twee stapelbedden terug te vinden en een urinoir. Uiteraard ontbrak ook een grote voorraad aan voedsel en drank niet. Enkele ventilatiegaten zorgen ervoor dat er voldoende verluchting is.

”Zo cool!”

Veel mensen lieten een comment achter onder de video en een pak van hen zijn onder de indruk. “Dit is zo cool! En alles is zo goed bewaard gebleven. Het is gewoon wat stoffig, maar jullie kunnen er nog iets moois van maken”, zo laat iemand weten. “Als er een zombie-apocalyps is, dan zijn jullie in ieder geval voorbereid”, grapt een andere persoon. De bewuste video is ondertussen honderdduizenden keren bekeken.

Foto: YouTube