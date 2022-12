TikTokster deelt JUISTE manier om ijskrabber te gebruiken op je wagen: “Waarom wist ik dit niet?!” (video)

Wel, het ziet ernaar uit dat een zekere Charlotte Brown op TikTok heeft gescoord met haar filmpje rond haar ijskrabber. “Niemand heeft me dit verteld en dus wist ik het niet, maar als je je ijskrabber op DEZE manier gebruikt, dan gaat het veel sneller en makkelijker!”, aldus de TikTokster.

De 25-jarige Charlotte Brown dacht de ‘lijnen’ aan het oppervlak van zo’n ijskrabber puur esthetisch waren, maar niets is minder waar. Charlotte uit Hertfordshire ontdekte uiteindelijk dat je eerst met die kant over het ijs op je autoraam moet krabben en daarna met de ‘platte’ kant. Op die manier kan je je ramen heel snel en heel makkelijk ijsvrij maken. “Waarom wist ik dit niet?!”, zo laat ze verstaan in het filmpje. “Ik moet zo dom zijn, want ik had hier echt geen idee van en dacht dat dit decoratie was.”

Niet de enige

Maar ze was duidelijk niet de enige persoon die plots het licht had gezien. Duizenden anderen traden haar bij en zijn haar dankbaar dat ze het clipje deelde met de rest van de wereld. “Ik wist dit ook niet. Ik leer hier meer op TikTok dan op school”, zo grapt iemand. Een andere persoon: “En dan ben ik er die uren bezig is om zijn auto ijsvrij te maken. Ongelooflijk dit!” Toch zijn er vele mensen die ook reageerden dat dit trucje zo oud is als de straat. “Dit wist ik al lang, hoor!”, zo reageren enkele personen.

Foto: TikTok