Vrouwelijke fan van Nederlandse amateurploeg loopt poedelnaakt het voetbalveld op: “Het pakte helaas desastreus uit” (video)

Tijdens een wedstrijd tussen de Nederlandse ploegen Verburch Allstars en Capelle kregen supporters én spelers een bijzonder tafereel voorgeschoteld.

Op Instagram deelt Verburch Allstars enkele beelden én een verslag van een recente wedstrijd. Daarop is te zien hoe een vrouwelijke fan poedelnaakt over het veld loopt. “Plots kwam er een naakte vrouwelijke fan van de All Stars het veld op rennen om haar support (en edele delen) aan de spelers en supporters te tonen”, klinkt het.

“Het pakte helaas desastreus uit”

Je zou durven denken dat dit de spelers wel genoeg zou motiveren om de wedstrijd te winnen. Maar helaas… “Dit pakte helaas desastreus uit. Met het hoofd al bij de afterparty met deze sensuele dame werd geschutter (geknoei, red.) achterin afgestraft en ging Verburch met een 0-1 achterstand de rust in. De tweede helft was niet veel beter. Voordat we het doorhadden, stonden we met 0-4 achter en was het een gelopen koers. ‘Tornado Tom’ wist in een waar slotoffensief nog wel 2 mooie doelpunten te produceren, maar verder dan dat kwamen we niet”, lezen we verder nog.

Aan de dame in kwestie zal het alleszins niet gelegen hebben. Die gaf absoluut het beste van zichzelf. Dat zie je op onderstaande beelden. Druk wel even twee keer op het pijltje naar rechts om het bewuste videofragment te zien. Of scrol nog even verder, waar we de video als back-up plaatsen voor het geval Instagram toch nog moeilijk zou doen over de pikante beelden.