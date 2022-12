Vrouw laat partner weten dat ze zwanger is. Zijn reactie? WOW! (video)

Normaal gezien is samen zwanger worden één van de mooiste momenten voor een koppel. Maar voor dit stelletje draaide dat anders uit. De vrouw die aan haar vriend op heel enthousiaste wijze bekendmaakt dat ze zwanger is, rekende in ieder geval op een andere reactie.

Ze duwde hem in de wagen een zwangerschapstest onder zijn neus. “Is dit een zwangerschapstest?”, zo vraagt hij. “Ja, we zijn zwanger!”, reageert zij opgetogen. “Ik dacht dat je de pil nam?”, antwoordt de vriend verbaasd en nadien geïrriteerd. De vrouw die het filmpje maakte begon in te zien dat haar partner dan toch niet zo opgetogen was. “Ik verwachtte echt dat je blij ging zijn. We krijgen een baby”, zo probeert ze nog. Maar de kerel zag niets anders dan problemen. “Ik probeer promotie te krijgen en werk ongelooflijk veel uren. We worstelen nu al om rond te komen. Hoe gaan we ons dit kunnen veroorloven? Ik heb je nog niet eens ten huwelijk kunnen vragen…”

”Begrijpelijke reactie”

In de comments onder de video niets anders dan begrip voor de reactie van de man. “Zijn reactie is 100% gegrond. Hij is bang. Ik denk zelfs dat ze opzettelijk gestopt is met het nemen van de pil. Als je je pil vergeet te nemen, dan moet je dat zeggen tegen je partner en samen de volgende stap bepalen. Ik zie dat anderen in de comments dit ook vinden en ben blij dat te zien”, aldus een TikTok-gebruiker. “Heel moeilijk om dit gesprek te volg, geeft me een heel onbehaaglijk gevoel”, laat een andere persoon nog weten.

Foto: TikTok