TikTokster bekent: “Mannen vallen voor me tot ze te weten komen hoe oud ik ben” (video)

Een vrouw is viraal gegaan op TikTok nadat ze een video publiceerde waarin ze haar echte leeftijd deelt. Meer dan acht miljoen mensen vielen bijna van hun stoel van verbazing toen ze onthulde dat ze 45 lentes heeft meegemaakt.

Een vrouw met de bijnaam ‘princessaprilxo’ op TikTok gaf aan dat er veel mannen als een blok vallen voor haar… tot ze haar daadwerkelijke leeftijd vertelt aan hen. Dat het haar datingleven niet bepaald makkelijker op maakt, dat geeft ze grif toe. Ondertussen heeft het filmpje zo’n 800.000 likes en lieten 41.000 mensen een comment achter.

”Kinderen”

De reacties bleven dus niet uit. Eén persoon zegt: “Ik denk niet dat het mannen waren, je zal vooral veel jongens kennen. Maar leeftijd is niks als de vrouw geen mooie persoonlijkheid heeft.” Een ander trad bij: “Leeftijd is slechts een getal. Wat vooral telt is je hart.” Al zien enkele mensen ook nog een praktische reden waarom mannen geen interesse meer tonen nadat ze te weten komen hoe oud de vrouw is: “Ik denk dat ze je nog steeds zien zitten, maar als ze een gezin willen starten en kindjes willen, dan is dat met jou niet meer mogelijk.”

Foto: TikTok