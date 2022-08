Dame vindt zichzelf terug op Google Maps in weinig flatterende houding: “Dat krijg je als je een kater hebt” (video)

We hebben allemaal wel al eens doorgezakt in het weekend en dan weet je ongetwijfeld dat een katerdag nooit ver weg is. Meestal houden we dat binnenshuis en in de privésfeer, maar voor deze vrouw had Google Maps andere plannen.

Je kent de Google-wagen wel die met een 360°-camera alle wegen, huizen, velden, zeeën en bergen capteert om zo een accuraat mogelijke digitale versie van onze aarde op te stellen. Dat er tijdens dat proces hier en daar wat amusante scènes worden vereeuwigd, dat is niet tegen te houden. Iets wat een Britse vrouw aan levende lijve mocht ondervinden.

TikTok

Een vrouw genaamd Amanda vond zichzelf terug op Google Maps, toen ze buiten met een vrij intense kater de bezorger van haar takeaway-pakketje stond op te wachten. Weinig flatterend, al kan ze er wel hartelijk om lachen. De vergelijking met het postuur van metalzanger Ozzy Osbourne bleef niet lang uit. Amanda deelde haar vondst met de rest van de wereld op TikTok. Het filmpje ging viraal en kan rekenen op meer dan 250.000 likes.

Foto: TikTok