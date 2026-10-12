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Slapende zeehond verliest zijn evenwicht en krijgt koude douche (video)

Den B.
Door Den B.
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Zo wil je dus niet wakker worden.

Een groep zeehonden heeft een wel heel bijzonder plekje uitgekozen om een dutje te doen. De dieren liggen languit op de houten balken onder een pier, vlak boven het water. Maar voor een van hen loopt dat dutje iets minder rustig af dan gehoopt.

Hilariteit

Terwijl de zeehond ligt te slapen, verliest hij plots zijn evenwicht en tuimelt hij het water in, wat voor een grappig tafereel zorgt. “Nu moet hij wachten tot het weer vloed is om erop te geraken!”, grapt iemand in de reacties. “Arme schat!”, reageert een ander.

Foto: Instagram

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