Een foto van een Audi met een opvallende nummerplaat lokt heel wat geestige reacties uit.

Gepersonaliseerde nummerplaten blijven populair in ons land. Je weet wel: 1.000 euro betalen en je krijgt een nummerplaat naar keuze. Sommige mensen laten hun creativiteit de vrije loop of maken er iets ludieks van. Dat laatste kan je wel stellen bij onderstaande Audi A3 Sportback, die onlangs gespot werd op onze wegen. De eigenaar hield het kort en krachtig: ‘LAMZAK’.

Baas

Het mag niet verbazen dat de nummerplaat heel wat reacties uitlokte op een Facebookpagina die opvallende nummerplaten deelt. “Die heeft veel mensenkennis”, “Ga met die auto maar eens ergens solliciteren!”, “De auto van mijn baas”, “De meest verkochte nummerplaat in België” en “Waarschijnlijk een politicus”, wordt er gelachen in de reacties.

Foto: Facebook