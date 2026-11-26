Hailey Bieber wordt overladen met felicitaties én complimenten naar aanleiding van een leuke foto. “Meer dan beeldschoon!”, wordt er gereageerd.

Hailey Bieber blies afgelopen zondag dertig kaarsjes uit. De 30-jarige vrouw van Justin Bieber én mama van hun zoontje Jack vierde haar verjaardag in stijl, zo zien we op Instagram. De knappe brunette poseert elegant op een jacht in een goudkleurige bikini met een triangeltopje. Met dertig hartjes in het bijschrift verwijst ze op een leuke manier naar haar leeftijd.

Koningin

Haar bijna 60 miljoen (!) volgers sparen de superlatieven niet. “Dertig, flirterig en volop aan het genieten van het leven”, “Oh mijn God, wat een koningin! Gelukkige verjaardag, lieverd!”, “Perfecte vrouw!”, “Je bent fantastisch, laat het internet je niets anders wijsmaken!”, “Meer dan beeldschoon!” en “Je bent adembenemend mooi en verdient het om gelukkig te zijn!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram