Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!

De ene gaat voor zijn 40ste verjaardag nog eens goed feesten, de andere koopt een moto of GTA VI. De Spaanse dame in onderstaande video waagde zich voor die gelegenheid aan een sprong op een luxejacht in Barcelona.

Onverwachte kosten

Even leek het goed af te lopen, maar uiteindelijk belandde ze alsnog in het water. Pijnlijk detail: volgens haar vriendin – die het tafereel al lachend filmt – had ze hun beide gsm’s bij zich. Een kostelijk verjaardagsfeestje dus!

Foto: YouTube