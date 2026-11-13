Man gaat van glijbaan, maar die is een pak sneller dan verwacht! (video)

Dat zag hij niet aankomen!

Op hilarische beelden uit het Amerikaanse Newnan is te zien hoe een man een glijbaan in een speeltuin uittest. Wes is er samen met zijn vrouw en dochtertje Hazel en besluit de nieuwe glijbaan eens uit te proberen. Alleen blijkt die een pak sneller dan verwacht. Hij schiet naar beneden en belandt met een stevige smak op de grond.

Lachende vrouw

Zijn filmende vrouw kan er – net als Wes zelf – smakelijk om lachen. Ook op sociale media zorgt het fragment voor hilariteit. “Plezier maken doet soms pijn!” en “Van lachen leef je langer!”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube