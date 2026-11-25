Op sociale media is ophef ontstaan over een reclamebeeld van Primark.

Het is dé tijd van het jaar om kerstcadeautjes in te slaan of gewoon iets leuks voor jezelf te kopen om de winter door te komen. Een kerstpyjama, bijvoorbeeld. Primark heeft alvast heel wat mensen bereikt met zijn pyjama met een roze bloemen- en strikjesmotief. Maar misschien niet helemaal op de manier die de winkelketen voor ogen had.

Geen pedicure

Een Primark-klant deelde het campagnebeeld op TikTok om een opvallend detail aan te kaarten. De vrouw, ene Oliwia, heeft haar bedenkingen bij de onverzorgd ogende voeten van het model in kwestie. “Primark, wat is hier aan de hand? Ik denk dat ik een nieuwe trend gemist heb”, schreef ze erbij.

Verontwaardiging

Haar TikTok-bericht werd inmiddels al meer dan drie miljoen keer bekeken en zorgt voor verdeelde reacties. “Ik dacht exact hetzelfde toen ik die poster zag. Het lijkt alsof iemand gezegd heeft dat ze het achteraf wel zouden bijwerken, maar het vervolgens vergeten zijn”, “Oh mijn God, dat is walgelijk!” en “Ik retoucheer professioneel foto’s. Je zou ervan versteld staan hoeveel modellen komen opdagen met ongeknipte nagels, afgebladderde nagellak of schimmelnagels”, klinkt het bij de mensen die het met haar eens zijn.

Normale voeten

Anderen begrijpen dan weer helemaal niet wat er mis is met de voeten. “Dat zien er toch uit als normale voeten?”, “Wat is het probleem? Het zien er gewoon uit als propere, normale voeten” en “Geen AI, geen probleem”, lezen we ook in de reacties.

Foto: Shutterstock