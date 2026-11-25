Dorien Nuyts, de bekendste frituriste van het land, heeft nu een gelukkig liefdesleven, maar dat is ooit anders geweest.

Je kon haar vorig jaar zien in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ en nu in ‘Expeditie Robinson’. Of misschien ben je wel al eens langsgeweest in haar Frituur Congé in Antwerpen. De kans is dus eerder klein dat je nog nooit van Dorien Nuyts gehoord hebt. De 31-jarige frituriste is momenteel gelukkig samen met haar Jeroom en sinds kort is het koppel zelfs verloofd.

Manipulator

In TV Familie blikt ze echter terug op haar eerste relatie, waarin ze duidelijk minder gelukkig was. “Ik heb nergens spijt van in mijn leven, behalve van mijn eerste relatie op mijn negentiende, die zeven jaar heeft geduurd. Die jongen beperkte me in alles. Hij was enorm onzeker en manipuleerde me voortdurend: ‘Als je liever met vrienden op café gaat, zie je mij niet graag.’ Uit schrik om een slechte vriendin te zijn, heb ik toen heel veel gelaten. Gelukkig begon hij me te bedriegen, en zo kreeg ik eindelijk de kans om bij hem weg te gaan”, klinkt het.

Bloemenboeket

Dat was een heel goede beslissing, zo legt ze uit. “Oh, toen werd mijn wereld plots zoveel groter. In de eerste drie jaar met mijn huidige lief Jeroom trok ik elke winter vier maanden naar het buitenland zonder hem. Als ik terugkwam, stond hij me op te wachten met een boeket bloemen én was hij benieuwd naar mijn verhalen. Door hem heb ik ontdekt dat je iemand heel graag kunt zien en elkaars wereld kunt verruimen zonder elkaar te beperken. Dat vertrouwen is van onschatbare waarde gebleken”, vertelt ze.

Wederzijds vertrouwen

Vier maanden weg van huis: is het dan niet verleidelijk om elders liefde te vinden? “In de vier maanden dat ik weg was? Nee, nooit! Al kreeg ik weleens die vraag van andere reizigers. Maar daarvoor reis ik niet, hé. Ik had daar totaal geen behoefte aan. Mijn vriend vertrouwt mij, en dat is wederzijds. Hij reisde zelf ook al veel en had evenmin nood aan een ander”, aldus Dorien.

Voorlopig geen kinderwens

Dorien en Jeroom hebben dus trouwplannen. En daarna kinderen? “Dat is voor mij echt een ver-van-mijn-bedshow. Ik ben daar momenteel nog te egoïstisch voor. Ik heb nog geen enkele vrouw horen zeggen dat het moederschap haar leven makkelijker heeft gemaakt. Bovendien ben ik opgevoed door een alleenstaande mama. Ik weet hoe zwaar het financieel en praktisch is om een kind groot te brengen. Op dit moment zou me dat niet lukken. Ik geniet van het leven en zie wel wat er op mijn pad komt”, besluit ze.

Dorien en haar verloofde Jeroom:

Foto: Play