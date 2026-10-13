“AKELIG! Wandelaarster staat plots oog in oog met grizzlybeer (video)”

Dat moet één van hun spannendste wandelingen ooit geweest zijn.

Een Amerikaanse vrouw was samen met haar verloofde aan het wandelen in het Glacier National Park in Montana. Terwijl haar partner al een eindje verder was gewandeld, besloot ze even op adem te komen. Maar plots zag ze vanuit haar ooghoek iets bewegen. Tot haar grote schrik kwamen er twee grizzlyberen tevoorschijn.

Berenspray

De vrouw greep meteen naar haar berenspray en probeerde zich tussen de rotsen zo klein mogelijk te maken. Eén beer verdween in de struiken, terwijl de andere rustig verderwandelde. Gelukkig lieten de dieren haar met rust. Ook haar verloofde kwam de beren even later tegen, maar die hielden op ongeveer vijftien meter afstand halt. Eind goed, al zal haar hart ongetwijfeld flink tekeer zijn gegaan! “Hopelijk hadden ze reserveondergoed bij!”, grapt iemand in de reacties.

Foto: YouTube