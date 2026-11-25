Zo zacht blijkt een softball dan toch niet te zijn…

Een man filmt hoe hij met een machine een softball afvuurt, maar vergeet even dat hij recht in de baan van de bal staat die zijn maatje gaat wegslaan. Hij krijgt een bal tegen maar liefst 101 km/u in zijn gezicht. Het pijnlijke resultaat? Een gebroken neus en een hersenschudding.

Viraal

Het filmpje werd massaal bekeken. “Ik kreeg ooit een softball tegen mijn voorhoofd en liep een maand rond met een buil. Hoezo een ‘softball’?!” en “Hou je ogen op de bal gericht, behalve in deze situatie”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram