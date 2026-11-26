Geestig momentje in ‘De Slimste Mens ter Wereld’, waarin Clémentine Caron wel héél eerlijk is.

Ward Lemmelijn is inmiddels een bekend gezicht door zijn deelname aan ‘Dancing with the Stars’, ‘The Masked Singer’ en ‘De Verraders’, maar de 29-jarige roeier valt misschien nog het meest op door zijn aanstekelijke, hoge lach.

Genadeloos eerlijk

Woensdagavond was hij een van de twee juryleden in ‘De Slimste Mens’. Toen aan deelneemster Clémentine Caron gevraagd werd of ze vond dat hij mooi lacht voor een man, antwoordde ze genadeloos eerlijk. “Eigenlijk niet, sorry. Mocht ik voor de mannen zijn – wat waarschijnlijk nooit gaat gebeuren – zou ik daar de ‘ick’ van krijgen. Maar je kop maakt het wel goed”, aldus de 25-jarige contentcreator. Gelukkig konden Ward zelf en zowat de ganse zaal ermee lachen.

Foto: Play