Je hebt een vermoeiende dag achter de rug en wil niets liever dan slapen, terwijl je partner andere plannen heeft. Hoe maak je dan duidelijk dat je geen zin hebt zonder zijn of haar gevoelens te kwetsen?

Hoe graag je elkaar ook ziet, jullie hebben niet altijd op hetzelfde moment zin in seks. Dat is perfect normaal, al kan het soms voor ongemakkelijke situaties zorgen. Volgens seksuoloog Caleb Jacobson hoef je je alvast niet schuldig te voelen wanneer je seks afwijst. Maar hoe pak je dat het best aan?

Stel je partner gerust

Wees duidelijk en benadruk – als dat ook effectief zo is – dat je nog steeds tot je partner aangetrokken bent. “Ik hou van je. Ik voel me tot je aangetrokken. Ik heb alleen op dit moment geen zin in seks”, stelt Jacobson voor. Stress, vermoeidheid en hormonale schommelingen kunnen immers een invloed hebben op je libido.

Knuffelen mag ook

Geen zin in seks betekent niet noodzakelijk dat je geen behoefte hebt aan intimiteit. Misschien wil je wel gezellig samen in de zetel kruipen, knuffelen of kussen. Belangrijk is wel dat je dat doet omdat je er zelf zin in hebt, niet omdat je je schuldig voelt. Je kunt ook voorstellen om op een ander moment wat tijd voor elkaar vrij te maken, zonder daarbij iets te beloven.

Geen verplichting

Je partner mag uiteraard teleurgesteld zijn, maar mag je daarom niet onder druk zetten. Dat kan zelfs een averechts effect hebben op je libido. Merken jullie dat jullie steeds vaker een verschillend seksueel verlangen hebben en dat een van beiden daaronder lijdt? Praat er dan op een rustig moment over. En onthoud vooral: een avondje zonder seks betekent niet dat er iets mis is met jullie relatie. Ook zonder tussen de lakens te duiken, kun je het bijzonder gezellig hebben samen.

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