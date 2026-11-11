Vrouw traint op pilatestoestel, maar verliest haar evenwicht: “Dat gaat ze morgen voelen!” (video)

Sporten, dat is met vallen en opstaan.

Je lichaam goed onderhouden: allemaal goed en wel. Tot het even fout loopt. Dat overkomt de Nederlandse vrouw in onderstaande video, die deelneemt aan een groepsles pilates. Alles verloopt prima, totdat ze plots haar evenwicht verliest en met een stevige smak van het toestel valt.

Stevige smak

Gelukkig raakt ze niet ernstig gewond en kan ze er achteraf nog om lachen. Het filmpje werd massaal bekeken op sociale media. “Dat arme meisje, dat gaat ze morgen voelen!”, “Die toestellen zijn echt een lachertje!” en “Ze is meer bezig met de camera dan met de oefening…”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube