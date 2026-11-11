HomeNieuwsVideoVrouw traint op pilatestoestel, maar verliest haar evenwicht: "Dat gaat ze morgen...
Video

Vrouw traint op pilatestoestel, maar verliest haar evenwicht: “Dat gaat ze morgen voelen!” (video)

Den B.
Door Den B.
13

Sporten, dat is met vallen en opstaan.

Je lichaam goed onderhouden: allemaal goed en wel. Tot het even fout loopt. Dat overkomt de Nederlandse vrouw in onderstaande video, die deelneemt aan een groepsles pilates. Alles verloopt prima, totdat ze plots haar evenwicht verliest en met een stevige smak van het toestel valt.

Stevige smak

Gelukkig raakt ze niet ernstig gewond en kan ze er achteraf nog om lachen. Het filmpje werd massaal bekeken op sociale media. “Dat arme meisje, dat gaat ze morgen voelen!”, “Die toestellen zijn echt een lachertje!” en “Ze is meer bezig met de camera dan met de oefening…”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube

Blijf niks missen!

De grappigste en meest virale video’s van het moment.

Ja, ik ontvang de nieuwsbrieven van Zita.be en Zita Cinenews. Gratis & geen spam - uitschrijven kan altijd.

Vorig artikel
Hert neemt het op tegen namaakhert: “Makkelijkste gevecht ooit!” (video)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel