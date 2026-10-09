Man voert vrouw van zijn vriend. Diens reactie? Verrassend! (video)

Dat had minder geestig kunnen aflopen…

Een Amerikaanse vrouw en een vriend besloten onlangs om haar echtgenoot beet te nemen. Het plan? De vriend zou haar tijdens het eten een hapje voeren, recht voor de neus van haar man. Uiteraard werd alles gefilmd om zijn reactie vast te leggen.

Twijfelende echtgenoot

Wanneer de vrouw het hapje aanneemt, kijkt de echtgenoot wat verbaasd toe, maar hij wordt allerminst boos. Ook de jeugdvriend die van niets wist, blijft er rustig onder. Wanneer iedereen aan tafel doorheeft dat het om een prank ging, geeft de jeugdvriend wel toe dat hij het niet erg gevonden zou hebben als de echtgenoot de man stevig had aangepakt. Een geslaagde grap, dus!

Foto: YouTube