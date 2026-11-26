Het zal wat kosten, maar het was nog het minst erge dat kon breken.

Op beelden is te zien hoe een vrouw een squat probeert uit te voeren met een zwaarbeladen halter op haar schouders. Wanneer ze niet meer rechtop geraakt, laat ze de halter achter zich op de grond vallen. Alleen blijkt de houten vloer niet bepaald bestand tegen zo’n impact…

Geen fail

Het filmpje werd massaal bekeken op sociale media. “Bestond er maar een soort systeem of stang die je aan een squatrek kunt bevestigen om de halter op te vangen en de veiligheid te verhogen…”, “Geen blunder, ze heeft zich goed uit de situatie gered!” en “Wie de inrichting van die fitnesszaal heeft goedgekeurd, moet ontslagen worden!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram