HomeNieuwsVideoHert neemt het op tegen namaakhert: "Makkelijkste gevecht ooit!" (video)
Video

Hert neemt het op tegen namaakhert: “Makkelijkste gevecht ooit!” (video)

Den B.
Door Den B.
11

Toch maar weer gewonnen!

Op geestige beelden is te zien hoe een witstaarthert naar een namaakhert sluipt. Het plan? Op het juiste moment toeslaan. Het namaakhert verroert zich uiteraard niet, dus sluipt het echte hert steeds dichterbij, om zijn tegenstander vervolgens met één kopstoot tegen de grond te werken.

Undercover

Ach, winnen is winnen, zal hij denken. “Geweldig hoe hij zijwaarts dichterbij sloop, alsof hij undercover was”, “Die dacht: dat is het makkelijkste gevecht dat ik ooit gewonnen heb!” en “Na zoveel respectloos gedrag had dat lokhert het verdiend!”, wordt er gelachen in de reacties.

Foto: YouTube

Blijf niks missen!

De grappigste en meest virale video’s van het moment.

Ja, ik ontvang de nieuwsbrieven van Zita.be en Zita Cinenews. Gratis & geen spam - uitschrijven kan altijd.

Vorig artikel
Vrouw stapt van trapje in Venetië, maar houdt het niet droog (video)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel