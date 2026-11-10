Hert neemt het op tegen namaakhert: “Makkelijkste gevecht ooit!” (video)

Toch maar weer gewonnen!

Op geestige beelden is te zien hoe een witstaarthert naar een namaakhert sluipt. Het plan? Op het juiste moment toeslaan. Het namaakhert verroert zich uiteraard niet, dus sluipt het echte hert steeds dichterbij, om zijn tegenstander vervolgens met één kopstoot tegen de grond te werken.

Undercover

Ach, winnen is winnen, zal hij denken. “Geweldig hoe hij zijwaarts dichterbij sloop, alsof hij undercover was”, “Die dacht: dat is het makkelijkste gevecht dat ik ooit gewonnen heb!” en “Na zoveel respectloos gedrag had dat lokhert het verdiend!”, wordt er gelachen in de reacties.

Foto: YouTube