Outfit van dame ’te pikant voor Disneyland’: “Wat is hier nu mis mee?!” (video)

Laci Kay Somers gaat momenteel aardig viraal op TikTok.

In geen tijd werd onderstaand filmpje namelijk meer dan 55.000 keer bekeken. We zien Laci Kay in een zomerse outfit in Disneyland. “Ik werd in Disneyland aangesproken op mijn outfit”, klinkt het. Dat ze bij Disneyland en Disney World willen dat bezoekers zich ‘family proof’ kleden, werd eerder al duidelijk.

“Wat is hier nu mis mee?!

Laci Kay voegt ook nog wat tekst toe bij haar video. “Wat is hier nu mis mee”, klinkt het. Met hashtag ‘#bodyshaming’ sluit ze haar beschrijving van het filmpje af. “Hoe durf je een aantrekkelijke vrouw te zijn die met haar lichaam pronkt. Het lef”, reageert een kijker met een knipoog. “Ik heb vrouwen daar al minder zien dragen. Dit is zo raar. Ze haten je gewoon”, gaat het verder. “Het enige wat je gedaan hebt, is er perfect uitzien”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen.

