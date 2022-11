Man kijkt (te lang) naar andere vrouw. Zijn vriendin? NIET blij! (video)

Dat zal hij geen tweede keer meer (moeten) proberen…

Onderstaande video begint met een alledaags tafereel… Een man en een vrouw wachten samen aan op de lift. Er lijkt maar weinig aan de hand, tot een andere dame in beeld komt en naast het duo komt staan. Waar de man eerst in gesprek was met zijn vriendin, dwaalt zijn blik al snel af naar de andere vrouw. En dat was niet zijn beste plan.

Vriendin niet blij!

Na een paar seconden staren, besluit zijn vriendin dat het zo wel welletjes is geweest. De vrouw begint te roepen en mept er stevig op los. De dame die in beeld kwam? Die drukt aan hoog tempo op de knop om de lift te roepen. Niet geheel onbegrijpelijk, als we de beelden zo even bekijken…. Kijk maar:

Foto: still – Bron: VKMag