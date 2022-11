ONGELOOFLIJK! Haai van drie meter landt op vissersboot (video)

Je moet het maar meemaken. Een groep van Nieuw-Zeelandse vissers hebben net iets groters gevangen dan ze in eerste instantie hadden verwacht. Een gigantische mako-haai sprong uit het water om nadien te landen op hun boot. En het mooist van dit alles? Het is vastgelegd op video!

En dat de beelden op z’n zachtst gezegd spectaculair te noemen zijn, daar gaan we van uit dat niemand het tegendeel beweert. “Ik had de haai in het water al in de gaten en zei toen tegen mijn klanten: als het op de boot springt, dan gaan jullie meteen uit de weg”, zo doet Ryan Churches, kapitein van de Churchys Charters NZ, zijn relaas. In een interview met de New Zealand Herald noemt hij het hele voorval “te gek voor woorden”. Op het moment dat het gebeurde had hij net vijf klanten meegenomen voor een visuitje in de buurt van Whitianga.

Drie meter

”We zagen dat de haai al de hele tijd aan het rondspringen was”, zo vertelt Churches. Zijn waarschuwing was er eentje die waardevol bleek te zijn. “Nog geen halve minuut later sprong het beest op mijn boot. We konden niet anders dan staan en kijken. Ik denk dat we allemaal wel even een hartaanval kregen van het drie meter lange beest”, aldus de kapitein. Het filmpje werd gepubliceerd op de Facebook-pagina van de ‘Churchys Charters NZ’ en kan rekenen op een pak kijkers.

Foto: Facebook