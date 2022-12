Ophef over vrouw die in hoge hakken en pikant kleedje gaat ‘fitnessen’: “Gênant!” (video)

TikTok staat bol van de leuke filmpjes en merkwaardige taferelen.

Influencers doen dan ook elke dag weer hun uiterste best om memorabele video’s te maken. Zo ook onderstaande dame. Zij geeft in hoge hakken en een sexy outfit het beste van zichzelf in de fitness. “Wanneer je op date gaat met een man die graag fitnest en hij vraagt je om na het etentje nog even wat te gaan sporten”, plaatst ze bij de beelden. Op zich geen onaardige poging tot leuke content, zou je denken. Maar op Reddit denken ze daar duidelijk anders over.

“Gênant”

Op subreddit r/TikTokCringe/, een pagina van Reddit, passeren wel vaker merkwaardige TikTok-taferelen de revue. En ook deze video wist de populaire pagina te halen. “Standaard situatie. Dit hebben we allemaal al eens meegemaakt”, klinkt het sarcastisch. “Wanneer je het in de fitness gênant maakt voor iedereen die er aanwezig is omdat je een raar filmpje wil maken voor TikTok”, gaat het verder. “Dat ziet er nu toch écht niet comfortabel uit?”, vraagt een laatste Reddit-gebruiker zich nog openlijk af. Daar valt misschien wel wat van te zeggen… Kijk maar:

Foto: still – Bron: Reddit