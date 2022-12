Model neemt selfie op het strand maar betrapt dame die foto van haar neemt (video)

Stel, je ligt languit op het strand, neemt je vakantieselfie – want hey, je volgers mogen weten dat je onder de zon een kleurtje pakt – en ziet achteraf op je kiekje dat een andere toeriste ook foto’s van jou aan het nemen was. Lekker subtiel.

Het overkwam het model Eliza Rose Watson en zij deelde haar verhaal op – hoe kan het ook anders? – sociale media. De dame was naar eigen zeggen stevig aan het zonnebaden toen een vrouw “op leeftijd” heel stiekem foto’s van haar aan het nemen was. De 31-jarige Britse lag op het strand in Kreta en wilde haar selfie doorsturen naar een vriend, toen ze plots de vrouw in de gaten kreeg. “Ok, goed gedaan van haar. Misschien heeft zij ook een betere hoek?”, zo vraagt het model zich af in een TikTok-filmpje.

”Betere foto!”

Haar meer dan 46.000 volgers vinden het in ieder geval fantastisch. Eén iemand grapt: “Die heeft niet alleen een andere hoek, maar sowieso ook een close-up!” Andere personen denken dat de dame in kwestie misschien gewoon een bericht aan het sturen was. “Maar het blijft wel een heel grappige foto!” Eliza laat het niet aan haar hart komen: “Ik voelde misschien dat mijn privacy wat werd geschonden, maar ze heeft alle recht om een foto of filmpje te maken. Ze zal waarschijnlijk zelfs een betere foto gemaakt hebben dan ik!”

Foto: TikTok