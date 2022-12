Dochter geeft ‘seksspeeltje’ aan moeder en vraagt wat het is. Mama’s reactie? HILARISCH! (video)

De kerstboom mag stilaan gezet worden. En daar horen natuurlijk kerstballen bij!

Tegenwoordig vind je kerstboomversieringen in allerlei vormen en kleuren. Zo hebben ze bij kledingwinkel ‘Shoeby’ een wel erg bijzonder exemplaar in de rekken liggen. ’t Gaat namelijk om een ‘kerstbal’ in de vorm van een seksspeeltje. Ene Kimberly toonde het pikante hebbeding aan haar mama. “Waar dient dit voor, mama?”, vraagt ze…

“Ik weet wat ik ze met kerst ga geven”

“Voor je gezicht, toch?”, reageert Kimberly’s moeder op de vraag, terwijl ze het ‘seksspeeltje’ op haar gezicht drukt. “Nee, het is voor je clitoris”, legt dochterlief even uit. Wat volgt? Een meer dan hilarische reactie! “Ik weet wat ik mijn moeder met kerst ga geven”, geeft Kimberley op TikTok nog even mee in de beschrijving van de virale video. In totaal toch goed voor meer dan 1.5 miljoen weergaven. En da’s te begrijpen… Kijk maar:

Voor wie bovenstaand filmpje niet werkt:

Foto: still TikTok @kimberlyplok – Bron: VKMag