“NEE!”: Slipje van dame die op wc zit, blijkt prima speeltouw voor deze hond (video)

Een hilarisch filmpje op TikTok gaat momenteel aardig viraal.

Met niet minder dan 1.7 miljoen volgers doet ‘Dyce the Fluffy Rottie’ het behoorlijk goed op het videoplatform. Baasje Anouk deelt dan ook regelmatig nieuwe beelden uit het leven van de viervoeter.

Dat is ook nu weer niet anders. We zien onze hoofdrolspeler meteen in beeld. “Je hond wordt wakker en kiest voor chaos”, lezen we op onderstaande beelden. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn!

Slipje als speeltouw

Dat honden graag iets hebben om in te bijten, is geweten. Meestal gaat het dan om een touw, maar deze keer kiest Dyce voor een slipje. Klein detail: de dame die het slipje draagt, zit ‘vast’ op het toilet. En dat levert hilarische beelden op. Kijk maar: