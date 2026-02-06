Halle Berry daagt Instagram uit met doorschijnende outfit: “Knapste vrouw!” (foto’s)

Halle Berry en opmerkelijke outfits? Het is een vaak voorkomende combinatie.

Dat bewijst de actrice ook nu weer in onderstaand fotoalbum. Ze deelde de plaatjes op Instagram, waar ze zo’n 9,2 miljoen volgers heeft.

“The uncut CUT”, voegt ze zelf beknopt toe. Haar fans krijgen enkele mooie foto’s voorgeschoteld, waarvan ze ook op enkele in een doorschijnende outfit poseert.

“Knapste vrouw!”

De lovende reacties laten niet lang op zich wachten. “Knapste vrouw”, klinkt het. “Wow”, gaat het verder. “Prachtige koningin”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.