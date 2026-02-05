Deze dj kan zijn ogen niet geloven wanneer bruid DIT doet: “Wel, het is haar feestje!” (video)

Op de ‘mooiste dag van haar leven’ staat de bruid natuurlijk centraal.

Op een Facebook-pagina voor dj’s gaan onderstaande beelden van een trouwfeest aardig viraal. “Wanneer de bruid de dj wordt… Dit is ofwel pure chaos of geniaal. Zou jij de bruid jouw draaitafel laten aanraken op het trouwfeest?”, staat er bij de video.

“Wel, het is haar feestje!”

Veel dj’s zijn het er echter over eens: op haar trouwfeest doet de bruid vooral wat ze wil! Sommigen reageren ook met een knipoog. “Wel, zij betaalt, dus waarom niet”, klinkt het. “Ik zou het toelaten als ze mij nadien aan de bruidsmeisjes voorstelt”, gaat het verder. “Hier vind ik het nog oké. Maar in een club zou dit echt een nachtmerrie zijn”, besluit een laatste nog. Kijk en oordeel vooral zelf maar even: