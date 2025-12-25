AUCH: Golfpartij filmen is niet zonder gevaar, zo blijkt! (fails)

Het is weer tijd voor ‘dingen die je beter niet doet’.

Dat er tijdens het golfen weleens een balletje niet in de bedoelde richting vliegt, is geweten. Maar hier gaat het toch wel érg goed fout. We zien een golfer die vanop een lastige plek wil doorspelen. De cameraman van dienst lijkt veilig opgesteld te staan, maar niets blijkt minder waar. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…