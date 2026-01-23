WOOPS: Zó zelfrijdend moet een Tesla nu ook weer niet zijn! (fails)

Het is weer tijd voor een onfortuinlijk momentje!

Dat mensen het best leuk vinden om een zelfrijdende wagen te hebben, kunnen we zeker begrijpen. Maar dan wel liefst niet op onderstaande manier. Op een gladde oprit begint een geparkeerde Tesla namelijk plots te schuiven. En dat zorgt toch voor een bang momentje én de nodige kosten. Dat zie je in het eerste filmpje.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…